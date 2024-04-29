Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина уже получает вооружения из нового пакета американской помощи. Ее цитирует РИА Новости.

«Помощь на Украину идет», — сказала представитель Белого дома.

По ее словам, в настоящее время страна «получает эту поддержку в безопасности».

До этого газета Financial Times сообщила, что Запад после выделения пакета помощи Украине может начать давить на Киев, чтобы украинская армия продемонстрировала «серьезные успехи» к ноябрьским выборам в Соединенных Штатах, чтобы оправдать выделенные ВСУ средства.

Агентство Reuters отметило, что помощь в размере $61 млрд, которую США выделили Украине, представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в текущей ситуации.

А швейцарское издание Blick написало, что многие командиры Вооруженных сил Украины не верят в свою победу, несмотря на многомиллиардную помощь от Соединенных Штатов.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.