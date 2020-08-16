Цепкало планирует встретиться с «серьезными» политиками из США

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало планирует встретиться с «очень влиятельными» политиками из Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы штаба политика Алексея Урбана.

Ранее сообщалось, что семья Цепкало приехала к нему на Украину.

По словам Урбана, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву.

Там у Цепкало запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона, которые однако «не являются представителями действующей власти», добавил Урбан.

В Белоруссии на Цепкало заведено уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России. До этого политик объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дело о взятке: Цепкало объявили в розыск в России

— Цепкало заявил, что его супругу не пропускают через российскую границу

— Семью Цепкало пропустили через российскую границу на Украину