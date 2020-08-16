Цепкало заявил, что его супругу не пропускают через российскую границу

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что его супругу с двумя детьми не пропускают через российско-украинскую границу. Сообщение об этом политик разместил в своем Telegram-канале.

«Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе», — написал Цепкало.

Он также заявил, что считает данный факт «откровенным давлением» по политическим мотивам через своих родных.

Белорусские правоохранители завели на Цепкало уголовное дело о взяточничестве. Его объявили в розыск как в Белоруссии, так и в России.

Ранее политик объявил о формировании в республике «Фронта национального спасения». Он пояснил, что намерен начать мобилизацию народа страны против насильственного захвата власти Александром Лукашенко, ставшим в шестой раз президентом республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дело о взятке: Цепкало объявили в розыск в России

— Цепкало об уголовном деле против него: это политически мотивировано

— Цепкало: я нахожусь на Украине и в Россию не поеду