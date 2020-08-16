Власти ЛНР считают, что Киев не в состоянии контролировать соблюдение перемирия

Официальный Киев не в состоянии контролировать соблюдение украинскими военными дополнительных мер по перемирию в Донбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Народной милиции ЛНР.

«Действия противника в очередной раз подтверждают неспособность украинского руководства контролировать соблюдение своими боевиками достигнутых договоренностей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее власти самопровозглашенной республики сообщили, что украинский снайпер открыл огонь по позициям ополчения. Погиб один военнослужащий ЛНР.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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