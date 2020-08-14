Тихановская призвала освободить всех задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Кандидат на выборах в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти освободить всех задержанных на акциях протеста в республике, чтобы показать готовность к диалогу с народом, сообщается в Telegram-канале пресс-службы ее предвыборного штаба.

«Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит — отпустить всех задержанных. Это значит - убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит — возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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