ФБР будет расследовать взрыв в Бейруте, сообщил замгоссекретаря США Дэвид Хейл. Об этом пишет Reuters.

Хейл добавил, что службу пригласили ливанские власти.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной ЧП было ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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