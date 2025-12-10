На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван напиток, в разы повышающий риск инсульта

BMJ Case Reports: ежедневное употреблении энергетиков увеличивает риск инсульта
Shutterstock/1take1shot

Ежедневное употребление больших доз энергетических напитков может существенно повысить риск инсульта, предупредила международная команда ученых. Поводом стало клиническое наблюдение: медики столкнулись с пациентом среднего возраста, ранее здоровым, который на протяжении длительного времени выпивал по восемь банок энергетиков в день и перенес тяжелый инсульт на фоне экстремально высокого кровяного давления. Работа опубликована в журнале BMJ Case Reports.

Инсульт развился в области таламуса — структуре мозга, участвующей в координации движений и сенсорной обработке. У мужчины появились выраженная слабость и онемение слева, нарушения походки, речи и глотания. При поступлении в больницу его давление составило 254/150 мм рт. ст., что расценивается как критически высокие значения.

После назначения гипотензивной терапии показатели удалось временно снизить, однако уже дома давление пациента вновь стало подниматься, несмотря на увеличение дозировок препаратов. Лишь при подробном опросе врачи узнали, что мужчина ежедневно потреблял 1 200–1 300 мг кофеина — в три раза больше рекомендованной максимальной суточной дозы (400 мг). После полного отказа от энергетиков давление нормализовалось, и необходимость в лекарствах исчезла. При этом остаточные неврологические нарушения сохраняются уже восемь лет.

Авторы работы подчеркнули, что энергетические напитки редко воспринимаются как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как их состав может приводить к тяжелым последствиям даже у молодых и внешне здоровых людей. Помимо повышенной доли «чистого» кофеина, такие напитки содержат скрытые стимуляторы — например, гуарану, концентрация кофеина в которой вдвое выше, чем в кофейных зернах, а также таурин, женьшень и другие биологически активные компоненты.

По словам исследователей, именно взаимодействие этих веществ может усиливать действие кофеина и повышать вероятность как ишемических, так и геморрагических инсультов. Дополнительную нагрузку создает и очень высокое содержание сахара.

Авторы напоминают, что в 2018 году ряд британских сетей добровольно ограничили продажу энергетиков подросткам, однако риски для сердечно-сосудистой системы до сих пор практически не обсуждаются.

«Несмотря на то что данных недостаточно для однозначных выводов, накапливающиеся наблюдения, высокая смертность и инвалидизация при инсультах, а также известные побочные эффекты высокосахаристых напитков позволяют говорить о необходимости усиления контроля за продажей и рекламой энергетиков, особенно ориентированной на молодежь», — заключили исследователи.

Ранее ученые предупредили о росте вспышек кори.

