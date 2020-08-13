Киев попросил украинцев повременить с поездками в Белоруссию
Киев попросил украинцев повременить с поездками в Белоруссию, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишет РЕН.
Как сказал Кулеба, нужно подождать «стабилизации ситуации». По словам министра, это позволит украинцам избежать «очень сложных ситуаций», в которые можно сейчас попасть в Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.
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