Киев попросил украинцев повременить с поездками в Белоруссию, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Об этом пишет РЕН.

Как сказал Кулеба, нужно подождать «стабилизации ситуации». По словам министра, это позволит украинцам избежать «очень сложных ситуаций», в которые можно сейчас попасть в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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