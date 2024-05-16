Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прощание с Кононенко пройдет в храме

Прощание с журналистом Кононенко пройдет в храме Живоначальной Троицы

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Прощание с известным журналистом и общественным деятелем Максимом Кононенко, ушедшим из жизни в возрасте 54 лет, состоится в храме Живоначальной Троицы в подмосковном Троицке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести FM+».

Церемония прощания запланирована на 17 мая в 12:00 по адресу: улица Солнечная, 1, город Троицк. Похороны пройдут на кладбище в Губцево.

О смерти Максима Кононенко рассказала его супруга.

Предварительная информация указывает на то, что он скончался от кровотечения, вызванного расширением вен пищевода. Ему стало плохо вечером 13 мая, и его сын вызвал скорую помощь, однако врачам не удалось спасти жизнь журналисту.

Кононенко стал известен благодаря своему блогу на «Живом журнале». Впоследствии в качестве автора и колумниста он сотрудничал со многими российскими СМИ, вел программы на радио и ТВ.

Кононенко писал в ЖЖ под псевдонимом Mr. Parker (Мистер Паркер). В 2008 году администрация портала заблокировала блог журналиста из-за поста, в котором тот высказал мнение, что Великобританию нужно разбомбить. Впоследствии блог был заблокирован еще раз, уже за публикацию в поддержку догхантеров «Как убить собаку без помощи веревки и камня». Посты из ЖЖ были удалены, но его блог перевели в режим «только для чтения».

Ранее экс-генпрокурор Скуратов намекнул, что ему известен заказчик убийства Листьева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами