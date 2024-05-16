Прощание с Кононенко пройдет в храме

Прощание с известным журналистом и общественным деятелем Максимом Кононенко, ушедшим из жизни в возрасте 54 лет, состоится в храме Живоначальной Троицы в подмосковном Троицке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести FM+».

Церемония прощания запланирована на 17 мая в 12:00 по адресу: улица Солнечная, 1, город Троицк. Похороны пройдут на кладбище в Губцево.

О смерти Максима Кононенко рассказала его супруга.

Предварительная информация указывает на то, что он скончался от кровотечения, вызванного расширением вен пищевода. Ему стало плохо вечером 13 мая, и его сын вызвал скорую помощь, однако врачам не удалось спасти жизнь журналисту.

Кононенко стал известен благодаря своему блогу на «Живом журнале». Впоследствии в качестве автора и колумниста он сотрудничал со многими российскими СМИ, вел программы на радио и ТВ.

Кононенко писал в ЖЖ под псевдонимом Mr. Parker (Мистер Паркер). В 2008 году администрация портала заблокировала блог журналиста из-за поста, в котором тот высказал мнение, что Великобританию нужно разбомбить. Впоследствии блог был заблокирован еще раз, уже за публикацию в поддержку догхантеров «Как убить собаку без помощи веревки и камня». Посты из ЖЖ были удалены, но его блог перевели в режим «только для чтения».

Ранее экс-генпрокурор Скуратов намекнул, что ему известен заказчик убийства Листьева.