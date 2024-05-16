«Аталанта» Миранчука проиграла в финале Кубка Италии

«Аталанта», за которую играет россиянин Алексей Миранчук, проиграла в финале Кубка Италии «Ювентусу».

Встреча, которая прошла в Риме на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Душан Влахович. Он отличился уже на четвертой минуте поединка.

Миранчук вышел на поле на 59-й минуте поединка.

Для «Ювентуса» эта победа стала 15-й в Кубке Италии, что является рекордом. «Аталанта» один раз становилась обладателем национального Кубка. Это произошло в сезоне-1962/63. Еще три раза команды играла в финале.

22 мая «Аталанта» сыграет в финале Лиги Европы. В полуфинале «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла французский «Марсель». В ответном матче итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

«Ювентус» не играл в этом сезоне еврокубков.

Ранее Александр Мостовой назвал Миранчука глотком свежего воздуха для российского футбола.