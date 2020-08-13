Венесуэла готова использовать российскую вакцину от коронавируса
Власти Венесуэлы готовы использовать российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V» для вакцинации населения, заявил посол России в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров. Об этом сообщает ТАСС.
Венесуэльская сторона заявляла о готовности участвовать в клинических испытаниях вакцины с перспективой ее использования и совместного продвижения на местном рынке еще до регистрации препарата, рассказал глава российской дипмиссии.
При этом в настоящее время рано говорит о сроках поставки вакцины в Венесуэлу, так как этому препятствуют санкции США, отметил Мелик-Багдасаров. Он добавил, что над решением данной проблемы ведется активная работа.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V». Он поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года
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