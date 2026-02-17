Размер шрифта
Россиян предупредили о подорожании отдыха на 8 Марта

Bronevik.com: проживание в отелях на 8 Марта будет на 16% дороже
Sergey Bezgodov/Shutterstock/FOTODOM

Проживание в отелях и других объектах размещения на 8 Марта обойдется на 16% дороже, чем на предыдущей неделе, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы Bronevik.com, проанализировав ранние бронирования.

Средний чек в бронированиях на 7–9 марта сейчас составляет 7200 рублей за ночь, тогда как неделей ранее — 6200 рублей за ночь, уточнили в пресс-службе.

При этом в годовом сопоставлении средняя стоимость заказов на мартовские праздники практически не изменилась.

Разница в ценах может быть связана с началом сезонного роста спроса, сказали в пресс-службе. Кроме того, в 2026 году мартовские праздники включают дополнительный выходной день — 9 марта, что расширяет возможности для коротких поездок и усиливает конкуренцию за номерной фонд уже на этапе ранних бронирований, предупредили в пресс-службе. Более продолжительный формат отдыха также стимулирует туристические потоки между регионами и административными центрами, добавили в пресс-службе.

«Поездки на 8 марта часто воспринимаются как самостоятельный повод для путешествия и как полноценный подарок — с проживанием в более комфортных отелях и продуманной программой отдыха. В таких условиях путешественники менее склонны экономить, а отельеры начинают заранее повышать тарифы на пиковые даты», — отметила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях в 2026 году.
 
