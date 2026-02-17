Ученые установили, что у атлетов с инвалидностью внутри сердца появляются ложные сухожилия

Ученые Уральского федерального университета выяснили (УрФУ), что у всех атлетов с ограниченными возможностями здоровья в сердце есть аномальные элементы в форме перемычек (ложных сухожилий). Оказалось, что диапазон физических нагрузок, к которому может адаптироваться сердце без вреда здоровью, больше зависит от вида спорта, чем от характера инвалидности, рассказали «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Результаты исследования помогут создавать оптимальные программы тренировок с минимизированными рисками для здоровья.

На сегодня в мире более миллиарда людей с той или иной формой инвалидности. Для них важна не только медицинская помощь, но и спорт. Они помогают компенсировать ограничения, сохранить потенциал для социальной адаптации и активной жизни.

Задачей ученых было определить общие закономерности адаптации сердца к нагрузкам у атлетов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ученые проанализировали 141 параметр кардиореспираторной функции и физической работоспособности у более чем 700 добровольцев возрастом от шести до 60 лет с нарушениями слуха, зрения, интеллекта и патологиями опорно-двигательного аппарата. Работали со спортсменами, которые занимаются плаванием, лыжными гонками, футболом, следж-хоккеем, конным спортом, теннисом на колясках, танцами на колясках, легкой атлетикой, спортивным ориентированием и др.

«Выяснилось, что у всех атлетов без исключения внутри сердца были обнаружены дополнительные (аномальные) элементы в форме перемычек (ложных сухожилий), соединяющих между собой участки сердечной стенки. С одной стороны, такие изменения в конструкции сердца являются отражением дисплазии соединительной ткани у атлетов. С другой стороны, сам факт существования аномалий подразумевает определенный вклад таких конструктивных изменений в сердце в его функциональные возможности. Поэтому мы пытались понять роль дисплазии в спортивных достижениях у атлетов с ОВЗ. Это обстоятельство принципиально отличает наше исследование от уже известных», — говорит профессор УрФУ и Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Феликс Бляхман.

Оказалось, что диапазон физических нагрузок, к которому может адаптироваться сердце без вреда здоровью, значимо больше зависит от того, каким видом спорта занимаются атлеты с ОВЗ, чем от характера их инвалидности.

«Кроме того, мы обнаружили общие закономерности в реакции сердца на возрастающую физическую нагрузку. Это, прежде всего, касается возможности миокарда использовать большее количество кислорода и поддерживать электрическую активность сердца в границах физиологических значений. Замечу, что подобную картину мы наблюдали в ранних исследованиях у атлетов без ОВЗ, но с дисплазией соединительной ткани», — пояснила актуальность работы соавтор исследования, заведующая лабораторией «Функциональных тестирований и комплексного контроля в спорте» УрФУ Камилия Винокурова.

Вывод ученые делают следующий: люди с инвалидностью способны выполнять интенсивные тренировки, как и здоровые атлеты, поэтому также нуждаются в серьезном медико-биологическом сопровождении.

