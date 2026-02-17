Россиян предупредили об опасности горячей ванны после мороза

Резкий переход от сильного холода к горячей воде может обернуться неприятными последствиями для здоровья, включая нарушения сердечного ритма и резкие перепады давления. Об этом в беседе с «Газета.Ru» предупредил врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

Как объяснил специалист, на холоде сосуды кожи и конечностей сужаются — так организм сохраняет тепло и поддерживает кровоснабжение жизненно важных органов. Артериальное давление при этом может повышаться, а нагрузка на сердце возрастать. Когда человек резко погружается в горячую ванну, происходит обратный процесс: сосуды быстро расширяются, кровь перераспределяется к коже, давление может резко снизиться, а приток крови к мозгу временно уменьшиться. Именно это и становится одной из основных причин головокружения и предобморочных состояний.

«Дополнительную роль играет обезвоживание. В морозную погоду человек часто пьет меньше воды, а в горячей ванне усиливается потоотделение. Сгущение крови и снижение объема циркулирующей жидкости усиливают риск слабости и нарушений самочувствия. Особенно чувствительны к таким перепадам люди с гипертонией, вегетативными нарушениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ортостатическим реакциям», — предупредил специалист.

По его словам, опасность возрастает и из-за разницы температур. Чем сильнее был мороз и чем горячее вода, тем выше нагрузка на сосуды. В некоторых случаях это может спровоцировать нарушения сердечного ритма, резкое падение давления или потерю равновесия при попытке встать из ванны.

«Чтобы согреться безопасно, важно действовать постепенно. Сразу после возвращения с улицы лучше дать организму адаптироваться к теплу: переодеться в сухую одежду, выпить теплый напиток, посидеть в комфортной температуре 10–15 минут. Ванну стоит начинать с теплой, а не горячей воды, постепенно повышая температуру до комфортной. Продолжительность процедуры не должна быть чрезмерной, особенно если есть хронические заболевания», — рассказал Каландия.

Выходить из ванны также следует медленно, без резких движений, давая сосудам время адаптироваться. После процедуры полезно немного посидеть или полежать, чтобы избежать резкого снижения давления.

«Горячая ванна может быть хорошим способом согреться и расслабиться, но только при разумном подходе. Постепенность и внимание к сигналам организма помогают избежать головокружения и других неприятных последствий, особенно в холодное время года», — резюмировал терапевт.

