Бывшая госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон использует тему Украины, надеясь избежать тюремного наказания из-за ее фейков о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, Клинтон пытается использовать Украину для отвлечения внимания, чтобы не отправиться в тюрьму из-за ее мистификации с «Рашагейтом».

15 февраля Клинтон назвала позицию нынешней американской администрации по украинскому конфликту «позорной».

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава государства Барак Обама и Хиллари Клинтон должны заплатить высокую цену за создание фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Ранее европейский политик вывел из себя Хиллари Клинтон в Мюнхене.