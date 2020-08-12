Лавров рассказал о влиянии COVID-19 на мировую политику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как пандемия нового типа коронавируса COVID-19 должна изменить мировую политику. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Аргументы и факты».

Он призвал представителей международного сообщества применить пандемию для налаживании сотрудничества по вопросам борьбы с общими вызовами, которые стоят перед человечеством.

По его мнению, пандемия повлияла на все аспекты социально-общественной и политической жизни общества. Глава российского МИД отметил, что на их восстановление потребуется много времени.

Однако дипломат добавил, что в мире продолжается накопление конфронтации.

«Вместо сплочения потенциалов в борьбе с коронавирусом мы наблюдаем попытки искать «виноватых» в распространении инфекции», — подчеркнул Лавров.

Министр также призвал страны к объединению против общей беды, поскольку «отсидеться в стороне» в тесно взаимосвязанном мире не получится.

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