Тихановская направила жалобу в ЦИК по итогам выборов в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала в ЦИК жалобу, в которой потребовала признать оглашенные результаты выборов недействительными, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя комиссии.

«Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы», — сказал собеседник агентства.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По их предварительным итогам, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал более 80% голосов. Оппозиция не признала результаты выборов.

В ряде городов республики прошли несанкционированные акции протеста против фальсификаций на избирательных участках, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали более 3 тыс. человек.

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