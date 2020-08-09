Тихановская уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее
Участвовавшая в выборах на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее, передает РИА «Новости».
По ее словам, об этом свидетельствуют данные трех участков, где «не было фальсификации».
В штабе Тихановской также назвали непрозрачными процедуры еxit poll и призвали дождаться официальных результатов. По подсчетам соратников кандидата, она набрала на выборах более 80% голосов.
По данным exit poll, который проводил фонд «Белорусский дом», Тихановская набрала 97% голосов избирателей на участке в Варшаве.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На пост главы государства выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. В бюллетенях есть графа «против всех». По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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