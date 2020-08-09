Министр окружающей среды Ливана подал в отставку

Министр окружающей среды Ливана Дамианос Каттар подал в отставку, передает ливанский телеканал Al-Jadeed.

По данным телеканала, премьер-министр страны Хассан Диаб пытается уговорить Каттара остаться на своем посту.

Ранее в отставку подала министр информации Ливана Маналь Абдессамад. Свое решение она связала со взрывом, произошедшим 4 августа в порту Бейрута.

Тысячи людей вышли 8 августа на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Митинг перерос в массовые беспорядки. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. В результате столкновений пострадали более 700 человек.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии погибли более 150 человек, ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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