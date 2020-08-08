Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кандидата.

Такое решение Тихановская приняла после задержания двух своих основных помощников, сказала пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

В настоящее время Тихановская находится в окружении членов своего штаба и журналистов. Минск она не покидает, уточнила Красулина.

8 августа правоохранительные органы задержали руководителя избирательного штаба Тихановской — Марию Мороз, обвинив ее в административном правонарушении. По словам Красулиной, с обеда того же дня не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев, которого вызвали на беседу в ГУБОПиК МВД. Мороз задерживали 6 августа, однако потом отпустили.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — также задержали, возбудив против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. После этого на пост президента страны решила баллотироваться супруга Тихановского Светлана, а в Белоруссии начались массовые протесты.

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