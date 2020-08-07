Зеленский ответил на петицию о передаче Киево-Печерской лавры

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию с просьбой оставить Киево-Печерскую лавру за Украинской православной церковью (УПЦ), указал, что вопрос о пользовании строения решает украинский кабмин. Ответ президента опубликован на его сайте.

«Распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в г. Киеве согласно определенному перечню переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви», — указал Зеленский.

Как сообщалось, экс-глава неканонической Украинской православной церкви самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет заявлял, что новая религиозная структура ПЦУ может забрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ Московского патриархата с помощью юридической операции. По его словам, лавра – «украинская, а не российская святыня».

Собственником храмового комплекса Киево-Печерской лавры является украинское государство. Община монахов имеет договор на аренду и пользование, но документ могут аннулировать – как это сделал украинский Минюст с Почаевской лаврой. Тогда без жилья, фактически, остались 200 монахов и 50 послушников.