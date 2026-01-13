Бизнесмен Шишкарев вернулся в Россию

Основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев вернулся в Россию после поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бизнесмена.

«Вернулся вчера вечером по плану. Вчера были переговоры в Дубае. Сегодня работает в офисе в Москве», — сказал собеседник агентства.

12 января Шишкарев рассказал в своем Telegram-канале, что при въезде в ОАЭ ему пришлось пообщаться с сотрудником местной полиции в связи с сообщениями ряда СМИ о якобы имеющемся в ОАЭ заявлении о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.

Шишкарев также заявил о намерении судиться из-за публикации дискредитирующих сообщений о нем в СМИ. В ОАЭ началось расследование после заявлений о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.

ГК «Дело» является крупнейшим участником в сфере контейнерных перевозок в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом. С момента своего основания в 1993 году является непубличной компанией. В настоящее время 50% ее акций принадлежит председателю совета директоров Сергею Шишкареву, 49% — госкорпорации «Росатом». Еще 1% был продан в конце 2024 года компании «Р-Альянс», но ожидается, что в ближайшее время будет выкуплен обратно Шишкаревым.

Ранее Шишкарев рассказал о росте интереса физлиц к бумагам компаний ГК «Дело».