Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Белоруссии

Германия, Франция и Польша выражают обеспокоенность ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов, указано в совместном заявлении министерств иностранных дел трех стран.

В частности, Берлин, Париж и Варшава обеспокоены тем, что представители структур Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не получили возможность наблюдать за избирательным процессом.

«Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей», – подчеркивается в заявлении.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов на этот пост, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Задержан глава штаба кандидата в президента Белоруссии Черечня

— В Белоруссии с кабин для голосования убрали шторы

— Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 22%