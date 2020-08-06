Спецпосланник Трампа по оружию анонсировал встречу делегаций РФ и США в Вене

Спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил у себя в Twitter, что договорился с замминистра МИД РФ Сергеем Рябковым о скорой встрече высокопоставленных делегаций стран в Вене.

«Мы договорились встретиться c нашими высокопоставленными делегациями в Вене в ближайшее время», — написал он.

Ранее Рябков заявил, что односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) сделал невозможным возврат к соглашению в любой его форме.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва обвинения отвергла.

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