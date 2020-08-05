Абхазия почти на неделю открыла границу с Грузией
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Абхазия открыла границу с Грузией c 5 по 9 августа из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Службы госбезопасности республики.
Отмечается, что пропуск через КПП «Ингур» будет проводиться с 9.00 до 19.00 по местному времени.
Кроме того, Абхазия создаст гуманитарный коридор для своих граждан, находящихся на территории Грузии.
Прибывшие с грузинской стороны должны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.
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