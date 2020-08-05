Трамп назвал взрыв в Бейруте «ужасной атакой»

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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что взрыв в Ливане является «атакой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Похоже, это была ужасная атака», — сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.

Вечером во вторник в ливанском порту города Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

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