Трамп назвал взрыв в Бейруте «ужасной атакой»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что взрыв в Ливане является «атакой». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Похоже, это была ужасная атака», — сказал Трамп.
Американский лидер также отметил, что США готовы оказать помощь Ливану.
Вечером во вторник в ливанском порту города Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число жертв мощного взрыва в Бейруте превысило 70
— Названа предварительная причина взрыва в Бейруте