Депутат увидел в послании Лукашенко неудачную попытку скопировать Путина

Выступление белорусского президента Александра Лукашенко с посланием к народу республики и парламенту можно рассматривать как неудачную попытку копирования Владимира Путина. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

«Вполне возможно, что этим обращением Лукашенко копирует нашего президента, чтобы быть в какой-то степени ближе к народу. Однако в этом плане Лукашенко очень сильно проигрывает. Его обращение носит предвыборный характер, а не постоянный, как у нашего президента», — сказал депутат.

Швыткин добавил, что общая риторика президента Белоруссии по отношении к России вызывает у него настороженность.

«В последнее время белорусский лидер ведет себя в некоторой степени хаотично и непредсказуемо. Меня настораживает риторика Лукашенко по отношении к России. На мой взгляд, здесь есть попытка Лукашенко сблизиться с Западом», — пояснил собеседник издания.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские. Он также пообещал выстраивать «отношения стратегического партнерства и с Западом, и с Америкой».

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