В центре Калининграда 10-летний мальчик провалился в яму с водой

Школьник в Калининграде упал в траншею, оставшуюся после аварийных работ

В Калининграде на проспекте Мира 10-летний мальчик провалился в заполненную водой яму, оставшуюся после аварийного ремонта, ребенка спасли прохожие. Об этом сообщает издание «Клопс»

Инцидент произошел 25 февраля. Ребенок возвращался из школы и оступился на узком проходе , провалившись в траншею с водой. Две женщины помогли мальчику выбраться. Его завели в ближайший магазин, переодели в сухое и согрели.

По словам матери, на ее глазах в ту же яму позже упал молодой человек, который помогал девушке с коляской. В администрации города сообщили, что аварийный ремонт проводился без разрешения, а ограждение частично украли. Восстановить плитку обещают после наступления теплой погоды. Мать ребенка обратилась в МЧС, где пообещали разобраться в ситуации.

До этого в Саратове ребенок провалился в открытый люк, заваленный снегом. Малолетнего удалось вытащить из западни без помощи спасателей. В результате падения ребенок получил ушибы и ссадины спины, копчика и колен.

Ранее десятилетняя девочка провалилась в сугроб в Москве и застряла.