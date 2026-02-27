Размер шрифта
Армия

В Брянской области медучреждение подверглось атаке дронов ВСУ

Богомаз: дроны ВСУ атаковал фельдшерско-акушерский пункт в селе Воронок
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские дроны-камикадзе атаковали медучреждение в селе Воронок Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате варварской атаки повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта», — написал он.

По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

Аналогичный инцидент произошел 25 февраля, когда Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате удара здание было полностью уничтожено.

В тот же день Богомаз сообщил, что женщина пострадала в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Истопки в Климовском районе Брянской области. По его словам, после удара беспилотных летательных аппаратов в одном из жилых домов начался пожар.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

 
