Россия выразила готовность развивать отношения с одной из стран Южной Америки

Россия готова развивать отношения с Аргентиной. Об этом РИА Новости сообщил директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел России Александр Щетинин.

«Мы проходили разные этапы в нашей истории. И русская кровь, как известно, течет в жилах, по разным подсчетам, где-то у каждого восьмого аргентинца. Уверен, что наши взаимные интересы всегда присутствуют», — сказал он.

По словам дипломата, интересы касаются продвижения двусторонних связей и сотрудничества, а также человеческих контактов.

«С нашей стороны нет препятствий для того, чтобы эти отношения двигались вперед. С теми, кто к таким контактам, к таким отношениям готов. Думаю, в Аргентине их много», — подытожил Щетинин.

До этого посол России в республике Дмитрий Феоктистов заявил «Известиям», что Россия открыта к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Аргентину.

Ранее посол Аргентины заявил о прекращении «родильного туризма» из России.