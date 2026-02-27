Российская пара похвасталась соитием в месте упокоения родственников и попала под суд

78.ru: в Петербурге пару будут судить за соитие в месте упокоения родственников

В Петербурге перед судом предстанет пара, которая похвасталась соитием в месте упокоения родственников. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 28 июня прошлого года. Пьяные молодые люди вступили в половую связь в месте упокоения родственников девушки, снимая происходящее на камеру телефона.

Позже девушка выложила эти кадры в своем Telegram-канале, и это привлекло внимание правоохранителей. Позже она удалила пост с провокационными снимками, однако материалы все равно сохранились.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В данный момент материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

