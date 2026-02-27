Размер шрифта
Россиянина отправили на общественные работы за татуировку на мочке уха

Жителю Свердловской области дали 300 часов общественных работ за свастику на ухе
Telegram-канал Суды Свердловской области

Житель Свердловской области получил 300 часов обязательных работ за публичную демонстрацию нацистской символики в виде татуировки на мочке уха. О приговоре сообщается в Telegram-канале судов региона.

Дело 25-летнего Эдуарда Изюрова рассматривалось в Талицком районном суде. По версии следствия, летом 2025 года молодой человек демонстрировал окружающим «татуировку в виде крестообразного знака с загнутыми под прямым углом концами, визуально схожего с нацистской свастикой».

Поскольку до этого Изюров уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия (по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), в этот раз ему вменили уголовное преступление (по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. При вынесении приговора суд принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также тот факт, что молодой человек сделал правильные выводы и удалил татуировку.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Недавно другой россиянин получил 10 суток административного ареста за то, что при выходе из душа продемонстрировал другу вытатуированную на его плече нацистскую символику, а житель Мордовии был приговорен к году исправительных работ за повторную демонстрацию наколки в виде «эзотерического и оккультного символа, который широко использовался в германском неоязычестве и нацистском мистицизме».

Ранее московский студент получил 10 суток ареста за фото из спортзала.

 
