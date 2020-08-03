«Кодекс чести русского офицера» стал популярен у чиновников

Мини-издание «Кодекса чести русского офицера», составленного ротмистром Валентином Кульчицким в 1915 году, оказалось одной из самых продаваемых книг издательства «Чёрная сотня».

Как рассказал «Газете.Ru» главный редактор издательства Дмитрий Бастраков, книгу оптом закупают российские чиновники, а также сотрудники одной из спецслужб.

«Кодекс чести русского офицера» расходится везде. В том числе у нас покупают его оптом в правительстве. Регулярно мы возим его в… Не буду называть службу, а то вдруг перестанут заказывать», — рассказал Бастраков.

Брошюра участника Первой мировой и Русско-японской войн Валентина Кульчицкого - это обобщённый свод правил и мудростей о военной службе, адресованный молодым офицерам.

Кодекс, к примеру, содержит такие пункты: «Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь», «Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык мой — враг мой», «На публичных маскарадах офицерам не принято танцевать» и другие. «Газета.Ru» обратилась с запросом в пресс-службу правительства.

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