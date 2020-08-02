В Иерусалиме на антиправительственной акции задержали 12 человек
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В Иерусалиме на антиправительственной акции полиция задержала 12 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на полицию.
«Двенадцать человек были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка, нападении на полицейского и использовании мультикоптера», — сказали правоохранители.
В Израиле продолжаются акции против правительства Нетаньяху. Десятки тысяч человек выходят на улицы в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Кейсарии и других районах страны.
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