Трамп заявил о 60 млн проведенных тестов на коронавирус в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии в стране было проведено более 60 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС.

Своим высказыванием он отреагировал на заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который ранее заявил, что в США фиксируется больше случаев заражения коронавирусом, чем в Европе. Врач добавил, что так происходит из-за того, что граждане не выполняют санитарные предписания властей.

«Неверно! У нас больше случаев, потому что мы провели тесты большего числа, чем любая другая страна, 60 млн. Если бы мы проводили меньше тестов, было бы меньше случаев. Как обстоят дела у Италии, Франции и Испании? Теперь в Европе, к сожалению, вспышки», — сказал президент.

Он добавил, что большая часть американских губернаторов усердно работала для обеспечения безопасности жителей своих штатов.

По последним данным, в США зафиксировано более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, погибли свыше 153,6 тыс. человек.

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