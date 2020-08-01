Трамп назвал «нелепой» отмену смертного приговора организатору теракта в Бостоне

Президент США Дональд Трамп считает «нелепым» решение американского апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это нелепо», — сказал Трамп, комментируя постановление в эфире американского телевидения.

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.

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