Украина обвинила в терроризме задержанных в Минске россиян

Офис генерального прокурора Украины предъявил задержанным в Минске россиянам обвинение по статье об участии в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса.

Помимо этого, Киев обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с просьбой о временном аресте упомянутых лиц.

В офисе также отметили, что Украина намерена потребовать экстрадиции задержанных с целью привлечь их к ответственности за причастность к преступлениям в Донбассе.

Ранее представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы.

Ранее в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.