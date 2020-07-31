Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении, сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Дарья Шупенька. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россиянам, задержанным в Беларуси, предоставлены адвокаты... Защитники дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия», — рассказала Шупенька.

Она отметила, что у каждого есть право на защиту.

Ранее под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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