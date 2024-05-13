Собянин представил новый кроссовер от «Москвича»

Мэр Москвы Сергей Собянин показал новый кроссовер «Москвич 8». Изображение автомобиля он опубликовал в своем Telegram-канале.

На фотографии показан готовый экземпляр новинки в белом цвете. Старт продаж ожидается в конце 2024 года.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот».

До этого сообщалось, что новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. По словам автоэкспертов, он станет отечественным аналогом моделей Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в нашу страну. Конкурентами автомобиля при этом назвали Chery Tiggo 8 и Geely Okavango. Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

Ранее Собянин открыл производство «Москвичей» по полному циклу.