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Врач рассказала, о недостатке каких витаминов говорит зуд кожи головы

Daily Mail: зуд кожи головы может говорить о недостатке витаминов А и В

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Зуд и шелушение кожи головы могут быть вызваны дефицитом витаминов групп А и В в организме. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Сара Брюер.

Врач объяснила, что за сохранение увлажненности и здоровой текстуры кожных покровов отвечают жирные кислоты, витамины А, В2, В3, В6, С, биотин (В12), йод, марганец, селен и цинк. Недостаток одного или нескольких пищевых компонентов из этого перечня может привести к зуду, шелушению, сухости и ослаблению волосяных стержней.

Жирными кислотами и йодом богата рыба, такая как сардины, а также орехи, семена и цельнозерновые продукты. Дефицит витамина А могут восполнить продукты животного происхождения и желто-оранжевые фрукты, недостаток витаминов группы В и марганца — цельное зерно и зеленые листовые овощи, а витамина С — ягоды и грейпфрут.

Диетолог добавила, что потребление ультра-обработанных пищевых продуктов (чипсов, фастфуда) и маргарина необходимо, напротив, сократить. Дело в том, что они содержат способствующие воспалению жирные кислоты омега-6, которые могут усугубить зуд и шелушение кожи.

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