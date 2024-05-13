Основатель правящей партии Грузии не захотел говорить с помощником Блинкена

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником государственного секретаря США Энтони Блинкена Джеймсом О'Брайеном. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

В материале отмечается, что 14 мая американский чиновник прилетит в Тбилиси в рамках рабочего визита. При этом представители США запросили организовать двустороннюю встречу Иванишвили и О'Брайена.

«Он (основатель правящей партии Грузии. — «Газета.Ru») ответил отказом», — подчеркнул глава правительства республики.

13 мая агентство РИА Новости сообщило, что в Тбилиси на акции протеста против закона об иностранных агентах задержали 20 человек. В частности, под стражей оказались один гражданин РФ и двое выходцев из США.

В этот же день Кобахидзе заявил, что парламент страны намерен 14 мая принять закон об иностранных агентах в окончательном чтении. По его словам, это решение должно сыграть важнейшую роль в завершении «навязанного извне» процесса поляризации общества.

Ранее Грузии пригрозили отказом от переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС).