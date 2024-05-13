Полиция арестовала женщину, которая оставила своего ребенка в машине на час

В Париже арестовали женщину, которая оставила своего ребенка в опасности. Об этом сообщает Actu17.

Машина с ребенком внутри была обнаружена днем 10 мая на подземной парковке в 15-м округе Парижа. Пожарные быстро прибыли на место и разбили окно, чтобы освободить мальчика, который сидел в детском кресле и плакал. Ребенка осмотрели врачи, как сообщается, он не пострадал.

На парковку также вызвали полицейских, которые дождались появления матери спасенного. Запись с камер видеонаблюдения показала, что она припарковалась и оставила ребенка в машине примерно на час. Затем женщина была доставлена в полицейский участок для допроса.

Ее арестовали за «оставление несовершеннолетнего», какое наказание теперь грозит родительнице, не уточняется.

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