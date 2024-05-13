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Назван неочевидный фактор появления лишнего веса у детей

ECO: просмотр ТВ во время еды может стать причиной лишнего веса у детей

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Pexels

Ученые из университета Минью (Португалия) обнаружили, что дети, которые пользуются телефонами или смотрят телевизор во время еды, значительно чаще набирают избыточный вес. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению (ECO), который проходит в Италии с 12 по 15 мая.

Команда ученых проанализировала пищевые привычки 735 детей в возрасте от шести до десяти лет. Они расспросили каждого ребенка о типе и количестве употребленных в течение последних суток продуктов и попросили родителей рассказать, смотрят ли дети в экраны телефонов или телевизоров во время завтрака, обеда и ужина.

Исследователи обнаружили, что у детей, которым разрешалось пользоваться мобильными устройствами и смотреть ТВ во время еды, вероятность набора избыточного веса была на 15% выше, чем у тех, кто был приучен приниматься пищу без гаджетов.

По словам ученых, постоянное отвлечение на экраны устройств во время еды мешает детям осознать, что они достигли сытости. В долгосрочной перспективе такая привычка ведет к частым перееданиям и росту жировых отложений.

Ранее был развеян популярный миф о наборе веса после отказа от курения.

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