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Елена Санаева вышла на связь из реанимации

Актриса Елена Санаева заявила, что лежит в реанимации из-за проблем с сердцем

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Елена Санаева сообщила в беседе с изданием «Абзац», что на данный момент находится в реанимации.

По словам Санаевой, ее госпитализировали из-за проблем с сердцем. На данный момент она находится под наблюдением врачей. Артистка похвалила сотрудников больницы, назвав их замечательными. При этом, актриса уточнила, что ей пока не поставили диагноз.

«Мне 81 год, что-то уже должно было износиться. Вчера отыграли спектакль, а сегодня в больницу попала», — поделилась артистка.

Санаева рассказала, что долгое время чувствовала себя плохо, однако не обращалась к медикам.

13 мая Telegram-канал Baza сообщил, что Елена Санаева была госпитализирована из-за проблем с дыханием. По данным издания, ей якобы диагностировали легочную эмболию, однако сама артистка это не подтвердила.

Елена Санаева дебютировала в кино в 1967 году — в фильме «Генерал Рахимов». Артистка получила известность, сыграв лису Алису в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино». В 1991-м она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 2022-м — народной артистки России.

Ранее Санаева заявила, что новая экранизация «Буратино» не будет успешной.

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