Экс-командующий ВМС Украины Воронченко объявлен в розыск в РФ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД РФ.

При этом не сообщается, по какой статье он разыскивается.

До этого сообщалось, что главный инспектор министерства обороны Украины Игорь Воронченко и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает усиление контроля за использованием поступающей Киеву международной помощи.

В министерстве рассказали, что церемония подписания состоялась в Киеве в рамках встречи главы украинского военного ведомства Рустема Умерова с Робертом Сторчем. При этом, согласно заявлению, в том числе данный документ регулирует обмен информацией между США и Украиной по вопросу использования внешнего финансирования.

Ранее в МИД РФ заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине.