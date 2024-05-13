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Экс-командующий ВМС Украины Воронченко объявлен в розыск в РФ

МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего ВМС Украины Воронченко

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Мария Девахина/РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД РФ.

При этом не сообщается, по какой статье он разыскивается.

До этого сообщалось, что главный инспектор министерства обороны Украины Игорь Воронченко и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает усиление контроля за использованием поступающей Киеву международной помощи.

В министерстве рассказали, что церемония подписания состоялась в Киеве в рамках встречи главы украинского военного ведомства Рустема Умерова с Робертом Сторчем. При этом, согласно заявлению, в том числе данный документ регулирует обмен информацией между США и Украиной по вопросу использования внешнего финансирования.

Ранее в МИД РФ заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине.

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