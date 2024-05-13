Глава Башкирии призвал подготовиться к возможным атакам дронов

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей региона подготовиться к возможным атакам украинских дронов. Об этом пишет местный портал Ufa1.ru.

«Раз до нас долетают такие вещи (беспилотные летательные аппараты, БПЛА. — «Газета.Ru»), значит, надо быть готовыми», — сказал представитель властей.

По его словам, никто не говорил, что подобные ситуации не будут возникать.

В то же время Хабиров прокомментировал атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на завод «Газпром нефтехим Салават». Он рассказал, что после произошедшего руководство республики договорилось с предприятием об организации еще одной фазы противовоздушной обороны (ПВО). Тем не менее глава региона решил не уточнять, о каких именно мерах идет речь.

9 мая украинские военные при помощи БПЛА нанесли удар по промышленной зоне города Салават. В результате на территории завода «Газпром нефтехим Салават» произошло задымление. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб. Однако, как рассказал Хабиров, само предприятие продолжило работу в штатном режиме.

Ранее в Волгоградской области из-за атаки беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).