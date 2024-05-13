Миллер поддержал тренера «Зенита» Семака

Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер после поражения петербургского «Зенита» от московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) провел короткий разговор с главным тренером клуба из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Миллер выразил 48-летнему специалисту поддержку, о каких-либо санкциях в отношении него или футболистов за неудачу во встрече с армейцами или по итогам сезона в целом речь не шла.

Встреча, которая состоялась 11 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти.

По итогам матчей 28-го тура в Российской премьер-лиге «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее стало известно, при каком условии «Зенит» уволит Семака.