Захарова охарактеризовала отношение Столтенберга к Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения. Ее слова приводят «Известия».

«Для него Украина — это инструмент реализации антироссийского курса НАТО», — сказала она.

По ее словам, «будущее Украины интересует исключительно в этом контексте».

«Будущее же украинцев их не интересует вообще», — добавила она.

До этого Столтенберг, выступая на молодежном саммите Североатлантического альянса, заявил, что в случае поражения Украины в военном конфликте тратить силы и средства на ее восстановление будет бессмысленно. Говоря о задачах на текущий момент, генсек НАТО отметил важность «поставки оружия Киеву на устойчивой основе». Кроме того, он в очередной раз заявил о намерении помочь Украине «стать полноправным членом альянса».

Ранее в Швейцарии заявили о выходе конфликта на Украине из-под контроля США.