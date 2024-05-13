Премьер Грузии отверг возможность майдана в стране

В Грузии не будет «майдана» по украинскому сценарию. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

До этого Кобахидзе сообщил, что парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая примет в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах. По его словам, это сыграет важную роль в завершении «навязанной извне поляризации».

13 мая юридический комитет грузинского парламента одобрил в третьем чтении проект закона об иноагентах. Комитет одобрил документ в течение нескольких минут. При этом представителей оппозиционных партий на заседание не допустили.

11 мая в Грузии прошла самая массовая акция протеста против принятия закона об иностранных агентах. На митинг пришли несколько тысяч человек. Демонстрация закончилась из-за проливного дождя.

Ранее в Грузии заявили, что закон об иноагентах поможет избежать госпереворота.