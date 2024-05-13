Дисквалифицированная за допинг Валиева заявлена на шоу Навки

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, станет участницей шоу «Руслан и Людмила», которое ставит олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Navka Show».

Объявлено, что роли в представлении также исполнят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Татьяна Тарасова выругалась в ответ на вопрос о пересмотре дела Валиевой.