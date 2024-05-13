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Дисквалифицированная за допинг Валиева заявлена на шоу Навки

Дисквалифицированная за допинг Валиева станет участницей шоу Навки

Российская фигуристка Камила Валиева, которая отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, станет участницей шоу «Руслан и Людмила», которое ставит олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Navka Show».

Объявлено, что роли в представлении также исполнят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун, Морис Квителашвили.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Татьяна Тарасова выругалась в ответ на вопрос о пересмотре дела Валиевой.

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